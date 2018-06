Cottarelli: "Uscire dall'euro? Sarebbe come giocare in serie B"

Uscire dall'euro? "Sarebbe come decidere di giocare in serie B. Magari vinci, ma sei in serie B". Lo ha detto Carlo Cottarelli spiegando che "non siamo nel regno di Bengodi perché stampiamo soldi. Se si stampassero troppi soldi si creerebbe una svalutazione come in Italia negli Anni 70 con un'inflazione al 27%". Discutere di uscita dall'euro "in posizioni di governo - ha aggiunto - è estremamente pericoloso perché si scatena un attacco speculativo".