Cottarelli: "Flat tax? Più entrate solo in Bulgaria"

La flat tax "si può fare se si trovano coperture che non siano incerte come l'ipotesi che la misura si possa autofinanziare". A dirlo è il presidente dell'Osservatorio sui conti pubblici, Carlo Cottarelli. "Se guardiamo gli altri Paesi, nella maggior parte dei casi non c'è stato un aumento delle entrate con l'unica eccezione della Bulgaria. In Russia l'intervento è stato in concomitanza al boom petrolifero e a un inasprimento dei controlli", aggiunge.