Costruzioni: produzione in calo a luglio

In particolare rispetto al mese precedente l’indice della produzione nelle costruzioni (che prende in considerazione sia i fabbricati residenziali che i tronchi stradali) ha riportato un calo dello 0,4% dopo il +1,2% del mese precedente, mentre rispetto allo stesso mese del 2015 la flessione è stata di ben 7,8 punti percentuali.



Quindi, nonostante il buon andamento del mercato immobiliare, il settore presenta ancora numerose criticità. Non è dunque un caso se ad agosto le imprese di costruzione hanno riportato un calo della fiducia dai 126,2 di luglio a 123,5 punti.



D’altronde si parla del settore più colpito dalla crisi economica. Tuttavia, non mancano i segnali incoraggianti: secondo il Cerved nel primo trimestre del 2016 è diminuito del 12,4% il numero delle imprese attive che hanno avviato una procedura fallimentare. Non solo, secondo la Commissione europea, gli investimenti nel settore potrebbero crescere per la prima volta dal 2008 mettendo a segno un +2,4% nel 2016 e un +3,3% nell’anno a seguire (tra il 2007 ed il 2015 si è invece registrato un crollo del 35,6%).



Vanno in questa direzione anche gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui le compravendite immobiliari (ad uso residenziale e non), nel trimestre aprile-giugno, hanno registrato una crescita del 21,8% sul precedente.