Cosa rischia chi ha già comprato i biglietti con Alitalia per le vacanze estive? Nonostante la crisi, la compagnia italiana assicura che l'operatività dei voli è garantita, e anche l' Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) conferma che la compagnia dovrebbe mantenere la licenza. Ma i rischi per i passeggeri ci sono, e parliamo di migliaia di persone visti i numeri di Alitalia, un vettore internazionale comunque di medie dimensioni.

Chi ha già acquistato un biglietto per i prossimi 3/4 mesi ha ragionevoli possibilità di partire: il governo e il commissario hanno interesse a garantire la continuità aziendale e a incassare il più possibile. Eventuali cancellazioni saranno comunicate con anticipo. Per prenotazioni dopo l'estate i rischi sono maggiori, e si potrebbe pensare di chiedere il rimborso, se la tariffa lo consente.



In caso di fallimento improvviso si resterebbe a terra, con la speranza di essere riprotetti su altre compagnie. Chi ha un biglietto diventerebbe creditore dell'azienda per il costo del ticket nella liquidazione, e il percorso per ottenere un risarcimento anche parziale sarebbe complesso. Nessun problema invece per i soci Mille Miglia, programma che viene infatti gestito dalla società Alitalia Loyalty spa, detenuta al 75% da Etihad.