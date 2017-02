Cosa accadrebbe con lo spread a 200 punti? L'impatto sui conti pubblici

Ma cos’è lo spread? Mentre prima era un tema che interessava maggiormente gli addetti ai lavori, durante la crisi economica anche quotidiani, tv e radio hanno cominciato a parlare con insistenza dello spread, un numero utile a misurare lo stato di salute dell’economia italiana. Per spread si intende il differenziale di rendimento, da qui a dieci anni, dei titoli di Stato italiani - ovvero quelli che interessano il nostro Paese, in Spagna si fa riferimento ai Bonos, per esempio - e quelli tedeschi, ovvero quelli ritenuti più solidi e con i rendimenti più bassi. Più basso è il rendimento, appunto, e meno sono i rischi legati per gli investitori. Al contrario i titoli di Stato di un Paese che più difficilmente potrà saldare i propri debiti, avranno un rendimento più elevato.



Ma torniamo allo studio di Unimpresa. Come spiegato all’inizio, secondo il Centro Studi, se lo spread tra i Btp e i Bund rimanesse a lungo intorno alla soglia dei 200 punti, a causa degli interessi da pagare l’Italia si ritroverebbe a pagare circa 20 miliardi di euro in più rispetto quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza dal Governo.



Per il 2017 e per il 2018 nel Def si prevede infatti una spesa per interessi compresa tra i 62 ed i 63 miliardi di euro l’anno, sostanzialmente in linea con i 68 miliardi del 2015 ed i 66,4 miliardi di euro del 2016, quando lo spread è oscillato tra i 96 punti di gennaio e i 156 di dicembre. Con uno spread superiore ai livelli del 2016 le stime andrebbero quindi riviste al rialzo.