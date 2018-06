Corte dei Conti: "Lotta all'evasione non ha dato i frutti sperati"

"Il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale non ha dato i risultati sperati, malgrado l'incomparabile impegno della guardia di finanza e dell'amministrazione finanziaria". Lo si legge nella relazione sul rendiconto generale dello Stato redatta dalla Procura generale della Corte dei Conti. "Il riordino tributario si configura dunque - si sottolinea - come una priorità assoluta per l'Italia per dare al gettito certezza e adeguatezza".