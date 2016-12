Corte dei Conti: "Le tasse locali sono aumentate per le scelte dei governi"

Imprescindibili nuovo patto sociale e welfare - "Un duraturo controllo sulle dinamiche di spesa può ormai difficilmente prescindere da una riscrittura del patto sociale, che leghi i cittadini all'azione di governo e che abbia al proprio centro una riorganizzazione dei servizi welfare", si legge nel rapporto.



Spending review non basta per ridurre la pressione fiscale - "Un ambiente macroeconomico espansivo sarà necessario" per ridurre la pressione fiscale. "Non possono infatti sottovalutarsi le difficoltà di realizzare pienamente il programma di spending review", afferma la Corte Conti secondo cui i motivi delle difficoltà risiedono, fra l'altro, negli "ampi risparmi già conseguiti per le componenti più flessibili".



Con blocco contratti spesa P.a -8,7 mld - La Corte dei Conti calcola poi che "il blocco della dinamica retributiva" e "la consistente flessione" del numero dei dipendenti della P.a. hanno portato nei quattro anni 2011-2014 ad una diminuzione complessiva della spesa di personale di circa il 5%, pari a 8,7 miliardi.