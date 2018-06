Corte dei Conti: attenti a spending, rischio ricade sui cittadini

Un nuovo round di spending review "richiede che vengano adottate scelte selettive in assenza delle quali è a rischio di un graduale spostamento della spesa verso quella a carico dei cittadini". Lo afferma il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, in audizione sul Def di fronte alle Commissioni speciali. Nel Documento si registra una flessione della quota del Pil destinata a servizi come sanità o trasporti, rileva la Corte.