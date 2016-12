Corte Conti: governo lavora bene

"I conti sono in regola, manca la materia prima, cioè le risorse". Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, aggiungendo: "Il governo secondo noi, sta facendo bene, sta cercando di ridurre quel 10% di spese". "L'importante - ha continuato - è che i conti stiano in equilibrio. Questo non lo dico io, lo dice l'art. 81 della Costituzione. Il Paese è in difficoltà, non solo il nostro, ma non c'è alcun pericolo di default".