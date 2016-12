Contro la crisi tante idee per innovare Edison premia i progetti più smart

13:34 - Innovazione e sostenibilità: queste le parole chiave del premio Edison Start, i cui vincitori riceveranno dalla stessa Edison un riconoscimento il 12 novembre. L'iniziativa è stata infatti ideata per promuovere e lanciare i progetti più innovativi e sostenibili nell'ambito dell'energia, dello sviluppo sociale e culturale e delle smart communities.

Alla cerimonia, che si terrà nella sede storica Edison di Milano, in Foro Buonaparte, oltre ai tre vincitori parteciperanno anche i trenta finalisti, in un evento a cui interverranno l'amministratore delegato Bruno Lescoeur, il presidente di Assoelettrica Chicco Testa, e poi Guglielmo Lanzani dell'Istituto italiano di tecnologie, Paola Dubini dell'Università Bocconi, i rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e tanti esperti di innovazione e nuova imprenditorialità.



Con questo premio, nato nell'ambito delle celebrazioni dei 130 anni di Edison, la società ha voluto esprimere i suoi valori, dallo spirito pionieristico all'innovazione, all'attenzione al cambiamento, sostenendo nuove forme di imprenditorialità sul territorio. L'azienda ha sostenuto finanziariamente i vincitori, ma anche i trenta finalisti, che negli ultimi mesi hanno potuto partecipare ad attività e occasione di networking, approfondimento settoriale, business management, comunicazione, promozione.



In palio c'erano infatti 300mila euro e un'attività di tutoring per le iniziative migliori. E adesso, l'appuntamento del 12 novembre sarà anche l'occasione per l'azienda di presentare la nuova edizione del premio, Edison Pulse. Ma soprattutto sarà un momento in cui sottolineare la possibilità di innovazione nel nostro Paese, espressa appunto nei tre ambiti individuati dal premio; in cui tracciare la mamma dell'innovazione in Italia, attraverso la distribuzione nel Paese dei trenta finalisti del concorso; in cui evidenziare l'impegno di un'azienda privata per favorire il progresso dell'economia sul territorio.