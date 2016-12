Continua effetto Brexit, Wall Street apre in rosso: Dow Jones -1,02%

Nuova giornata di passione per i mercati dopo il crollo di venerdì a seguito del referendum sulla Brexit. In scia alle Borse europee, Wall Street apre in netto calo. L'indice Dow Jones perde l'1,02% a 17.223,45 punti, il Nasdaq segna un regresso dell'1,10% a 4.656,40 punti mentre lo S&P500 retrocede dell'1,01% a 2.016,90 punti.