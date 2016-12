Continua ad aumentare la produzione di autoveicoli

Secondo i dati preliminari, infatti, a settembre (ultimi dati disponibili) sono stati prodotti 68 mila autoveicoli, il 3% in più rispetto allo stesso mese del 2015. Per quanto riguarda gli ordinativi, gli ultimi dati, in questo caso relativi ad agosto, indicano invece un +17,5% (+23,9% per quelli derivanti dal mercato interno e +12,1% per quelli esteri).



Nello stesso mese il fatturato è aumentato del 22% tendenziale, grazie soprattutto al +44,5% che interessato quello interno.



Nell’arco dei primi nove mesi dell’anno la produzione di autoveicoli invece è aumentata del 10% rispetto al medesimo arco di tempo dell’anno precedente. In valori assoluti si parla di oltre 829 mila unità prodotte, di cui 537 mila autovetture (con un incremento del 9%), 261 mila veicoli commerciali leggeri (con un +12%) e 31 mila autocarri (+25%). L’unica categoria a registrare una contrazione sono gli autobus, con un -16% a 546 unità prodotte.



Per quanto riguarda invece le immatricolazioni, tra gennaio e settembre la Motorizzazione ha registrato 1.406.035 veicoli nuovi, un dato che si mostra in crescita del 17,44% rispetto al periodo gennaio-settembre 2015. Di simile entità (+17,43%) anche l’aumento tendenziale registrato nel solo mese di settembre, durante il quale furono immatricolate 130.820 autovetture.