Continua a scendere il numero delle imprese artigiane

Secondo i calcoli della Cgia di Mestre tra l'inizio del 2009 e la fine del 2015 il numero delle imprese artigiane attive è diminuito di 1,350 milioni di unità, riportando un calo di 116mila solo negli ultimi dodici mesi e rendendolo, di fatto, l'unico settore ancora in forte contrazione insieme a quello dell'agricoltura e a quello delle estrazioni di minerali.



Tra i comparti dell'artigianato quelli più in difficoltà sono l'edilizia e i trasporti, con cali di imprese attive pari rispettivamente e a 65.455 e 16.699 unità. Male anche le imprese metalmeccaniche, per le quali si è registrato un calo di 16.681 unità (di cui 12.556 per i prodotti in metallo e 4.125 per i macchinari), e quelle del legno e della produzione di mobili, -11.692.



Bene invece parrucchieri ed estetiste, con un aumento delle imprese attive di 2.180 unità, gelaterie- rosticcerie e street food, con 3.290 imprese in più, e le aziende attive nella pulizia e nel giardinaggio, cresciute di 11.370 unità.



La ripresa a fasi alterne è testimoniata anche dal séntiment delle imprese: secondo l'Istat la fiducia delle aziende italiane a gennaio è scesa nuovamente (per il terzo mese consecutivo), attestandosi a 101,5 punti dai 105,6 di dicembre. Non solo, il recente andamento dell'economia italiana – con un Pil in rallentamento trimestre dopo trimestre – sembra scongiurare l'ipotesi di una ripresa stabile per l'anno in corso, tanto da crederlo tre piccole e medie imprese su cinque.