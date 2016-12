Continua a crescere la richiesta di mutui da parte delle famiglie italiane

Nel primo semestre del 2016, le richieste di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane – l'analisi considera soltanto le istruttorie formali presentate agli istituti di credito e non le semplici richieste di informazioni o preventivi online – sono aumentate del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



I livelli precedenti la crisi economica sono ancora lontani, però. Analizzando i dati relativi ai primi sei mesi del 2016, lo studio rileva “un piccolo gap da colmare rispetto al 2010”, ovvero prima che le difficoltà della crisi rendessero meno accessibile l'acquisto di un abitazione.



Il discorso vale anche per l'importo medio richiesto, che a giugno è stato pari a 122.992 euro e dunque in crescita – seppure di poco, osserva lo studio – rispetto ai 122.671 euro dello stesso periodo dell'anno precedente, ma ancora al di sotto dei 140.104 euro registrati nel giugno del 2010. Non a caso, il Barometro CRIF sostiene che un ritorno agli importi medi richiesti nel periodo precedente la crisi economica non potrà verificarsi nel breve periodo.



Ma la crisi economica non ha reso soltanto difficile accendere un mutuo: tra le famiglie che sono riuscite ad ottenerne uno, nell'ultimo anno è cresciuta la percentuale di quelle che hanno difficoltà a saldare regolarmente le rate. Secondo uno studio realizzato dall'istituto di ricerca Nomisma, il 22,8% dei nuclei familiari italiani ha difficoltà a pagare il mutuo concesso dall'istituto di credito per l'acquisto di una casa. Si tratta di una percentuale in crescita dell'8,4% rispetto allo scorso anno.