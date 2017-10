Continua a crescere l’export extra-Ue

Tra il periodo aprile-giungo e i tre mesi successivi le vendite verso l’area extra-Ue sono infatti aumentate dell’1,2%, mentre è pari a 8,2 punti percentuali il progresso rilevato tra gennaio e settembre di quest’anno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Del resto anche tra settembre 2016 e lo stesso mese dell’anno in corso l’export extra-Ue è aumentato notevolmente, mettendo a segno un +8,1%.



Diverso l’andamento dell’import. Se rispetto al settembre del 2016 l’indice ha registrato un +4,7%, dal confronto congiunturale emerge invece un calo del 3,4%, flessione che ha inciso negativamente sul confronto tra il periodo aprile-giugno e il periodo luglio-settembre: -3,4%. Tuttavia le importazioni dei primi nove mesi del 2017 si mostrano comunque in forte crescita rispetto al medesimo periodo di un anno fa: +12,4%.



Osservando i principali mercati extra-Ue di destinazione dei prodotti italiani, si nota un netto miglioramento delle vendite verso la Russia, verso la Cina e verso l’Area MERCOSUR (rispettivamente +21,8%, +18,7% e +15,1%). Bene anche l’export verso gli Stati Uniti, in crescita dell’8,3%, e verso il Giappone, +7,3%.



Nell’arco di questi primo nove mesi un aumento particolarmente positivo ha interessato le esportazioni di beni di consumo durevoli, per il quale l’Istat rileva una crescita del 9,3% a fronte del +6,1% che ha interessato l’export di beni di consumo durevoli (nel complesso le vendite di beni di consumo sono aumentate dell’8,6%). Bene anche le altre tipologie di prodotti: i beni strumentali hanno, infatti, registrato un +7,8% nel periodo considerato, quelli intermedi un +4,4% mentre l’energia ha registrato un 42,6% (al netto della quale l’export extra-Ue ha registrato un +7,1% contro il +8,2% dell’export totale).