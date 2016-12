Continua a crescere l’eCommerce in Italia

Secondo lo studio, infatti, nel corso del 2016 il valore degli acquisti in rete degli italiani dovrebbe crescere del 18% arrivando a toccare i 20 miliardi di euro. Un risultato reso possibile dalle ottime performance che hanno interessato sia le transazioni legate ai beni (in crescita del 32%) sia quelle legate ai servizi (+8%).



Il comparto con la più elevata quota di vendite risulta essere ancora una volta il turismo, con una quota del 44% sul totale degli acquisti online. Nel 2016, emerge sempre dallo studio, si registra infatti una crescita del 10% a 8.561 milioni di euro.



A seguire troviamo la quota rappresentata dal comparto dell’informatica e dell’elettronica di consumo, pari al 15%, per il quale si prevede una crescita del valore del 28% per l’anno in corso. Segue l’abbigliamento, con un valore pari al 10% del totale, che riporta invece una crescita del 27% rispetto allo scorso anno.



Con un +48%, la crescita più marcata ha però riguardato l’arredamento e l’home living, arrivato a toccare i 652 milioni di euro. Un valore simile è stato totalizzato anche dall’editoria. In particolare l’Osservatorio indica 687 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto al 2015.



Come anticipato, un contributo notevole alla crescita totale del giro d’affari dell’eCommerce è legato agli acquisti effettuati tramite mobile. Nel 2016, spiega infatti il Polimi, il mobile commerce è aumentato del 63% superando i 3,3 miliardi di euro. Un incremento legato anche all’aumento del 7% del numero degli e-shoppers italiani.



Dall’analisi emerge anche quanto l’eCommerce italiano sia un ottimo mezzo per la vendita all’estero di prodotti Made in Italy. Grazie a settori come l’abbigliamento (con quasi la metà delle vendite destinate ai mercati esteri) le vendite da siti italiani a consumatori stranieri sono aumentate del 17% ad oltre 3,4 miliardi di euro