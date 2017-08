Continua a crescere il mercato digitale

Nel 2016, si legge nel Rapporto sul Digitale 2017, il valore del mercato digitale italiano è aumentato dell’1,8% raggiungendo i 66.100 milioni di euro. Crescita continuata anche nei primi mesi dell’anno in corso, mettendo a segno un 2,8% nel primo trimestre e dando un'ulteriore conferma alla crescita stimata per il triennio 2017-2019: il settore dovrebbe crescere del 2,3% nel 2017 (arrivando a toccare i 67,6 miliardi di euro), del 2,6% il prossimo anno (69,4 miliardi) e del 2,9% il seguente (71,4 miliardi).



Le slide dello studio mostrano come il contributo maggiore alla crescita rilevata nel primo trimestre sia arrivato dall’aumento del valore dei contenuti e delle pubblicità digitali, cresciuto del 6,9% rispetto al primo trimestre di un anno fa. Notevoli anche le crescite del comparto Software e soluzioni ICT (+5,8%) e di quello legato ai servizi ICT (+2,9%). Più esiguo il contributo dei servizi di rete TLC (0,04%) e di dispositivi e sistemi (+0.9%).



Anche le stime per il triennio indicano un andamento abbastanza simile. Tra il 2017 ed il 2019 il valore del comparto legato ai contenuti e alle pubblicità digitali dovrebbe crescere del 6,7%, e quello dei software e delle soluzioni ICT del 6,2%. Anche in questo caso il comparto dei servizi di rete TLC crescerà limitatamente, segnando un +0,1% (per il 2017 si prevede un calo dello 0,5%), mentre Servizi ICT (+3,7% nell’arco del triennio) e Dispositivi e sistemi riporteranno una crescita più marcata (+1,5%).



Un contributo importante per la crescita del settore digitale sta arrivando senza dubbio dallo sviluppo dell’industria 4.0. Secondo un’indagine condotta da Assinform la domanda di soluzione legate all’industria 4.0 è aumentata di oltre 10% nel corso di questi primi mesi dell’anno. Senza contare l’aumento del 18,2% registrato a fine 2016 dal mercato delle componenti sistematiche e digitali delegate all’automazione industriale.