Conte: governo è concentrato a tutti livelli per manovra migliore

"Siamo tutti concentrati, a tutti i livelli, su un obiettivo, fare la manovra migliore per questo Paese". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti prima della visita al Poliambulatorio Giovanni Paolo II. Sul caso Casalino, spiega: "A monte di questa vicenda c'è una spiacevole e gravissima violazione della corrispondenza. Non commento una dichiarazione carpita in questi termini".