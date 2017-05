Consumi stabili, in diminuzione i generi alimentari

Si mantiene quindi altalenante l’indice delle vendite al dettaglio e a pesare sono soprattutto i generi alimentari. Già dal confronto mensile, infatti, si può notare come a fronte di una stazionarietà del valore delle vendite totali si sia verificato un calo dello 0,1% di quelle di generi alimentari (in volumi si registra invece un aumento delle vendite totali dello 0,2%, risultato di un +0,3% di quelle alimentari e di un +0,1% per quelle non alimentari).



Anche il confronto tendenziale mostra una dinamica simile. Rispetto al marzo del 2016 il valore totale delle vendite al dettaglio è diminuito dello 0,4%. Anche in questo caso l’andamento è stato compromesso dalle vendite di generi alimentari, il cui valore è diminuito dell’1,8% contro il +0,3% registrato per il valore delle vendite di generi non alimentari.



Non a caso anche l’analisi delle vendite al dettaglio per tipologia di esercizio e per forma distributiva mostra un andamento non proprio ottimale per i prodotti alimentari. Nella Grande distribuzione si registra infatti un calo annuo dell’1,8% per le vendite di beni alimentari e dello 0,1% per quelle di prodotti non alimentari. Andamento simile anche per le imprese operanti su piccole superfici, presso le quali le vendite di alimenti sono diminuite dell’1,6% su base annua a fronte del +0,6% riportato dalle vendite di beni non alimentari.



In particolare gli esercizi specializzati della grande distribuzione a prevalenza alimentare – come ad esempio gli ipermercati, i supermercati e i discount - hanno registrato una flessione delle vendite dell’1,6% contro la crescita dello 0,1% delle vendite degli esercizi specializzati a prevalenza non alimentare.



Ma se sul fronte nazionale potrebbe andar meglio, altrettanto non si può dire per le vendite verso l’estero. Secondo le stime della Coldiretti – diffuse in occasione della fiera TuttoFood di Milano – nel primo trimestre del 2017 le vendite di prodotti agroalimentari all’estero sono aumentate del 10%. Un buon risultato che segue la scia dell’anno precedente, quando le vendite di prodotti del Made in Italy all’estero hanno raggiunto il valore record di 38,4 miliardi di euro.