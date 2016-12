Consumi: spesa delle famiglie in calo di 856 euro tra il 2007 ed il 2015

In generale, stima l'Ufficio economico di Confesercenti (elaborando dati dell'Istat), tra il 2007 ed il 2015 la spesa media annuale delle famiglie italiane è diminuita di 856 euro, passando da 23.737 euro a 22.882 euro. Una causa al taglio dei consumi è da ricercare anche in un aumento delle spese fisse, come quelle legate alla casa (acqua, all'elettricità e ai combustibili per il riscaldamento) - aumentate di 536 euro - o quelle sanitarie e per la salute – aumentate di 142 euro - .



Osservando da più vicino i dati si può notare come negli anni della crisi il settore dell'alimentare e delle bevande abbia registrato una contrazione di 91 euro, passando quindi da 5.595 euro a 5.504. Più sostenuta la contrazione per i prodotti non alimentari passati da una spesa media annua di 18.142 euro a 17.377 euro (-765 euro).



Guardando ancora più nel dettaglio il food si osserva che – come anticipato -, mentre prodotti come la frutta e gli ortaggi (da 1002 a 1166, +164 euro) e lo zucchero, le confetture, il miele, il cioccolato e i dolciumi (da 397 a 489, +92 euro) hanno visto crescere la spesa, altri – come il pane e i cereali (da 952 a 833, -69 euro), le carni (da 1.265 a 1.165, 100euro), il pesce e i prodotti ittici (da 501 a 427, -74 euro), il latte, i formaggi e le uova (da 755 a 707 euro, -48 euro); gli oli e i grassi e le bevande (da 211 a 161, -50 euro) – hanno riportato forti contrazioni.



Nel no food si sono invece registrate crescite – oltre alle spese fisse per l'abitazione e per sanità e salute, che abbiamo già visto – per le comunicazioni (da 607 a 756, +149 euro), per i servizi ricreativi, gli spettacoli e la cultura (da 1.307 a 1.492, +185) e per i beni e i servizi per la cura della persona, l'assistenza sociale e le assicurazioni (da 1.528 a 2.473, +945 euro). Al contrario si è registrata una contrazione della spesa media annua per i servizi ricettivi e la ristorazione (da 1.648 a 1.336, - 312 euro), per l'istruzione (da 304 a 173, -131 euro), per i trasporti (da 4.388 a 3.098, - 1290 euro), mobili, articoli e servizi per la casa (da 1.705 a 1.230, -475), abbigliamento e calzature (da 1.874 a 1.362, -512 euro). Per i tabacchi la spesa media è rimasta sostanzialmente stabile.