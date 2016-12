Consumi petroliferi: giù la domanda di carburanti in Italia

In particolare l’associazione - che riunisce e principali aziende petrolifere che operano in Italia nell’ambito della trasformazione del petrolio, e della distribuzione dei prodotti petroliferi e della logistica – parla di un calo dei consumi petroliferi italiani di 325mila tonnellate, -5,8%, a 5,3 milioni di tonnellate tra il maggio del 2015 e lo stesso mese dell’anno in corso.



Riguardo la domanda totale di carburanti, ovvero benzina e gasolio, lo studio rivela un calo del 7,6% a 2,7 milioni di tonnellate (di cui circa due milioni di gasolio e 0,7 milioni di tonnellate di benzina), ovvero 226mila tonnellate in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Ancor più da vicino si nota un calo dell’8,3% per i consumi di benzina (-63mila tonnellate) e un -7,4% per quelli di gasolio autotrazione (-163mila tonnellate).



Di conseguenza si è registrato un forte calo della vendita di carburanti sulla rete. La benzina ha riportato un -8,4%, il gasolio del 4,8%.



In totale, nei primi sette mesi del 2016 i consumi sono stati pari 34,4 milioni di tonnellate, in calo dello 0,2% rispetto allo stesso arco di tempo del 2015: circa 57mila tonnellate in meno. Nel periodo gennaio-luglio 2016 i consumi di benzina sono diminuiti del 2,9%, mentre quelli di gasolio dello 0,9 per una contrazione totale della domanda di carburanti dell’1,4%. In questo caso le vendite sulla rete dono diminuite del 2% per la benzina, mentre per le vendite di gasolio si è registrato un +1,4%.