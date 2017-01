Consumi: nel 2016 i beni durevoli hanno trainato la crescita

Le cose non dovrebbero andare altrettanto bene nel 2017, purtroppo. Il Rapporto COOP, redatto dall'Ufficio Studi dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC-COOP) con la collaborazione scientifica di REF, sostiene che nel 2017 i consumi subiranno “una battuta d'arresto”, dopo un biennio caratterizzato da un ritmo di crescita superiori all'1%.



A incidere sarà la ripresa dell'inflazione – l'ISTAT rileva che il 2016 si è chiuso comunque in deflazione (non accadeva dal 1959) – che potrebbe influenzare (riducendolo) il potere d'acquisto delle famiglie italiane: nel 2017 i prezzi dovrebbero crescere dell'1,1%, sostiene lo studio.



Tra le voci di spesa in crescita, oltre ai servizi ricreativi (+2,8%), il Rapporto COOP segnala la telefonia e i prodotti tecnologici (computer e altri accessori) rispettivamente in aumento dell'8 e del 7,3%. A diminuire sarà la spesa per l'acquisto di giornali, libri (-2,4%) e per la manutenzione e la riparazione della casa, in calo del 2,6% (a proposito dell'abitazione, il 50° Rapporto del CENSIS sulla situazione sociale del Paese rilevava che il 51,7% degli italiani intende tagliare ancora le spese ordinarie per la casa e per l'alimentazione).



La spesa alimentare potrebbe invece aumentare, secondo il Rapporto COOP: gli italiani che contano di aggiungere valore al carrello alimentare sono circa il doppio rispetto a quelli che pensano di ridurre ulteriormente la spesa (il 13% contro l'8%), una cosa che non accadeva da diversi anni.



Durante la crisi economica gli italiani hanno ridotto considerevolmente i consumi alimentari: per il CENSIS, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015, la spesa alimentare delle famiglie italiane è diminuita in media del 12,2% in termini reali, anche se per i nuclei familiari meno ambienti il calo è stato ancora più significativo: nelle famiglie operaie è crollata del 19,4% e in quelle con a capo un disoccupato del 28,9%.