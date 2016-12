Consumi: lieve calo ad agosto, ma in un anno +2%

Stando all'ultimo indicatore dei Consumi Confcommercio, infatti, si registra ad agosto una riduzione dello 0,3% sul mese precedente ed una crescita del 2% tendenziale. Spiega Confcommercio che “il ridimensionamento è infatti influenzato da alcuni elementi occasionali che le normali tecniche di destagionalizzazione non riescono ad eliminare”.



Ad ogni modo, come si diceva all'inizio, il dato congiunturale, che pure risulta essere negativo, non rappresenta un'interruzione nel processo di recupero dei livelli di consumo messo in atto dalle famiglie a partire dalla fine del 2014.



Insomma, non c'è motivo di temere alcunché. Anche perché la crescita del 2% è tra le più positive degli ultimi cinque anni e il risultato sintetizza l'andamento positivo sia della domanda relativa ai beni (+2,2%), sia di quella per i servizi (+1,5%).



I dati Confcommercio sembrano fare il paio con le rilevazioni Istat secondo cui nel terzo trimestre la fiducia dei consumatori presenta un andamento in crescita, il che permette di ipotizzare per i prossimi mesi un trend positivo. L'indice di fiducia è salito a settembre a 112,7 punti (si tratta del valore più elevato da marzo 2002), grazie all'incremento di tutte le componenti, clima economico soprattutto, e le aspettative future (anche se in tono minore). Da non sottovalutare, poi, le attese di occupazione, che sono aumentate in virtù dei migliori risultati registrati dal mercato del lavoro negli ultimi mesi.



L'andamento positivo dovrebbe riguardare inoltre l'Eurozona. Nel 2015 ci si aspetta una crescita dei consumi pari all'1,8%. Nello specifico la crescita nel terzo trimestre dovrebbe essere dello 0,4%, allo stesso ritmo nell'ultimo trimestre dell'anno e leggermente in aumento (+0,5%) nel primo trimestre del 2016.