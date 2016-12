Consumi: le esportazioni trainano la crescita dell'eCommerce italiano

E-Bay – il sito di aste e commercio on-line, con sede negli Stati Uniti – ha compiuto venti anni. Dal settembre del 1995 ad oggi il suo volume d'affari è cresciuto in modo vertiginoso, a dimostrazione del fatto che un numero crescente di consumatori ha effettuato i propri acquisti on-line. Proprio come avvenuto in Italia, dove le vendite verso l'estero hanno avuto un ruolo fondamentale nella crescita del settore.