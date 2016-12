Consumi: la spesa alimentare delle famiglie italiane

Un'indagine condotta da Altroconsumo – lo studio ha coinvolto 922 punti vendita tra supermercati, iper e hard discount in 67 città italiane – sostiene che le famiglie italiane potrebbero risparmiare fino a 1.500 euro all'anno nell'acquisto dei generi alimentari. Per riuscirci, naturalmente, le famiglie italiane dovrebbero scegliere alcuni prodotti piuttosto che altri.



Secondo l'indagine, l'acquisto dei prodotti a marchio commerciale garantirebbe risparmi per duemila euro l'anno, che crescerebbero fino a superare 3.400 euro annui nel caso in cui i consumatori decidessero di fare la spesa nei discount.



Lo studio ha stimato anche quanto potrebbero risparmiare le coppie con figli che, sottolinea Altroconsumo citando l'ISTAT, spendono mediamente 8.600 euro all'anno per i consumi alimentari. Scegliendo i prodotti a marchio commerciale, la spesa potrebbe ridursi di oltre 2.800 euro annui mentre, al discount, il risparmio crescerebbe fino a raggiungere gli oltre 4.600 euro.



Le difficoltà della crisi economica hanno spinto molti italiani a ridurre i propri consumi. Confesercenti stima che nel periodo compreso tra il 2007 e oggi la spesa media delle famiglie italiane si è ridotta di 160 euro mensili.



A pagarne il prezzo (naturalmente) sono stati anche i commercianti: il calo dei consumi ha costretto molti di loro a chiudere la propria attività.