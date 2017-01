Consumi: in calo la spesa per i prodotti tecnologici nel 2016

Secondo la società di ricerca Gartner – che per il 2016 stima una riduzione della spesa complessiva per PC, tablet e cellulari a livello mondiale dello 0,5% –, il settore dei telefonini dovrebbe restare immune dal calo e continuare a crescere.



La cosa non dovrebbe stupire, però. Il settore della telefonia mobile è trainato dall'alta domanda proveniente dai Paesi emergenti, dove i consumatori sono pronti a dotarsi di uno smartphone: secondo le stime di Gartner, tra i cellulari che verranno venduti nel 2016 otto su dieci saranno "smart”.



Il discorso prende una piega diversa per i personal computer, per i quali si prevede una speranza di ripresa non prima del 2017.



Se confermate, le stime di Gartner certificheranno un'inversione di tendenza del mercato di PC, tablet e cellulari, dopo anni di crescita costante. Anche durante la crisi economica, caratterizzata da un calo generalizzato dei consumi, la spesa per i prodotti tecnologici è stata piuttosto consistente e in crescita.



In tal senso, l'Italia non ha rappresentato un'eccezione. Secondo il 49esimo rapporto del CENSIS, nel 2014 la voce "telefonia" ha raggiunto i 26,8 miliardi di euro: in crescita del 145,8% rispetto al 2007. Un balzo in avanti notevole, specialmente se si considera il calo complessivo dei consumi registrato nello stesso arco temporale (-7,5%).



Ma la spending review domestica degli italiani non ha riguardato nemmeno i PC: sempre secondo il CENSIS, tra il 1995 e il 2014 la spesa per computer e accessori è cresciuta del 301,4%.



Quanto certificato dal rapporto CENSIS – l'aumento della spesa per telefonini e PC negli ultimi anni – ha trovato riscontro anche in altre analisi: stando ai risultati di un'indagine dell'Ufficio Studi Confcommercio, quella relativa agli apparecchi telefonici è stata una delle voci di consumo più dinamica durante il 2015 (+7%).