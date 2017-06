Consumi di nuovo fermi: giù le vendite ad aprile

Secondo l’Istituto nazionale di statistica nel mese considerato il valore delle vendite al dettaglio è infatti diminuito dello 0,1% rispetto a marzo, risultato di un aumento pari al +0,4% della componente alimentare e di una flessione dello 0,4% per quella non alimentare. Andamento simile ha interessato anche i volumi di vendita: al +0,6% degli alimentari si è contrapposto il -0,4% di quelle non alimentari, comportando appunto una variazione nulla dell’indice totale.



A livello congiunturale il resoconto dell’Istat fa il paio con quello della Confcommercio, secondo cui i consumi nel mese di aprile sono arretrati dello 0,5% rispetto a marzo. Bisogna comunque tenere conto che la Confcommercio nella sua analisi comprende sia i consumi di beni che quelli di servizi, in termini di quantità e non di valore. Soffermandosi sui beni si nota come i consumi abbiano riportato una flessione mensile dello 0,8%, frenando bruscamente rispetto al +0,3% e mettendo a segno il peggior risultato delle ultime dodici rilevazioni. Entrando ancor più nel dettaglio si nota come i consumi di beni alimentari e bevande siano rimasti stabili ad aprile, a fronte del +0,1% registrato il mese prima. Meglio invece i servizi, i cui consumi, secondo l’indicatore, sono aumentati di un lieve 0,1%, confermando la lieve risalita osservata già a marzo (+0,1%), dopo i cali di febbraio (-0,1%) e gennaio (-0,1%).



Rispetto ad anno fa - rileva in questo caso l’Istat - le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,2% in valore e dello 0,3% in volume, crescite legate in entrambi i casi dalle vendite di prodotti alimentari. Per quanto riguarda i consumi in senso stretto, la variazione tendenziale dell’indice calcolato dalla Confcommercio è stata pari al +0,2%, bilanciata negativamente dal -0,2% che ha interessato i beni mentre i servizi hanno registrato un aumento dei consumi del 2,6%.