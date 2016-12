26 giugno 2015 Consumatori e imprese: torna a crescere la fiducia Secondo l’Istat aumentano gli italiani che si dicono più ottimisti sulla graduale ripresa dell’Italia

A giugno la fiducia di consumatori e imprese, che da marzo continuava a scendere, ha ripreso vigore, segnando, in entrambi gli indici, un andamento positivo per tutte le componenti e settori(quindi il clima economico, quello personale, quello corrente e quello futuro nel caso dei consumatori, e nel settore manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi di mercato e del commercio per l'indice relativo alle imprese).

Andando con ordine, l'Istat ha rilevato un miglioramento di 3,5 punti per l0indice del clima di fiducia dei consumatori, passato quindi dai 106 punti di maggio (108,2 ad aprile e 110,8 a marzo) ai 109,5 di giugno. Lo stesso mese dello scorso anno vedeva l'indice attestarsi a 102,9 punti (93,2 nel giugno del 2013 e 82,7 nel 2012).

Le variazioni positive più consistenti hanno riguardato il clima economico e quello futuro, passati rispettivamente dai 130,3 punti di maggio ai 139,4 di giugno (134,7 ad aprile e 144,3 a marzo) e da 114,7 punti a 119,4 (118,6 ad aprile e 123,5 a marzo). Variazioni più contenute hanno invece riguardato il clima di fiducia sulla situazione personale (passato dai 98,5 punti di maggio ai 100 di giugno) e quello sulla situazione corrente (da 101 punti a 103,3).

Dall'analisi dell'Istat emerge dunque un miglioramento della percezione degli italiani riguardo la situazione economica e lavorativa del Paese: la quota di quanti ritengono che la situazione economica dell'Italia si migliorata passa infatti dal 14,9% dello scorso mese al 17% di giugno, di conseguenza l'Istat ha rilevato una diminuzione della quota che ritiene invece la situazione peggiorata: da 28,7% al 25,9%.

In crescita anche la quota di consumatori che attendono un miglioramento della situazione deciso, dal 3,2% delle scorse rilevazioni al 5,3%, o lieve, dal 38,1% al 39,4% .

Riguardo il mercato del lavoro invece l'Istituto di statistica ha registrato un miglioramento del dato riguardante la quota di quanti credono in un aumento della disoccupazione: il 9,7% (contro il 13,4% di maggio) si aspetta una aumento consistente del numero dei disoccupati, mentre il 21,8% (contro il 25,1% di maggio) si aspetta un aumento lieve.

Passando invece all'indice di fiducia delle imprese, le tabelle dell'Istat mostrano un aumento di 2,5 punti tra maggio e giugno per l'indice generale: da 101,8 a 104,3. Anche in questo caso era da aprile che si registravano variazioni negative. Dai 103,2 punti di marzo si è passati, infatti, ai 102,1 di aprile e ai 101,8 di maggio. In questo caso il settore che riportato la variazione positiva più consistente è stato quello delle costruzioni, passato da 11,8 punti a 119,7 (113,3 ad aprile e 116 a marzo).