Consob: "Bail-in si è rivelato fattore di instabilità"

"Il primo e provvisorio bilancio di applicazione del bail-in non può dirsi positivo. Le stesse regole che l'Europa si è data per assicurare stabilità si sono rivelate in questo caso un fattore di instabilità". Lo ha detto il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, sottolineando che "la gestione delle crisi può richiedere interventi tempestivi incompatibili con i meccanismi Francoforte-Bruxelles".