Consiglio Ue: "Riemerge protezionismo, impegnati per sistema aperto"

"In un periodo in cui le tendenze protezioniste stanno riemergendo, l'Ue resta fortemente impegnata per garantire un sistema commerciale multilaterale e aperto". E' quanto si legge nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo. "Il commercio - recita ancora il testo - resta uno dei motori più potenti per la crescita, sostenendo milioni di posti di lavoro. Le incertezze persistono ed è importante assicurare la sostenibilità della ripresa".