Confindustria rivede al rialzo Pil 2017, "ma manca ancora lavoro"

Confindustria rivede in forte rialzo le stime sul Pil per il 2017, indicando una crescita del +1,3%, contro il precedente +0,8%. Migliorano anche le stime per il Pil del 2018, al +1,1% (dal +1,0%). Nonostante ciò il centro studi di Confindustria sottolinea come non si debba "dimenticare che in Italia ci sono 7,7 milioni di persone a cui manca il lavoro, in tutto o in parte", un bacino "ancora ampio".