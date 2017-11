Confindustria: probabile rialzo stime per il 2018

"Per l'Italia gli indicatori disponibili sono coerenti con una variazione del Pil dell'1,5% nel 2017 nonostante la debolezza del fatturato dei servizi. Resta probabile il rialzo delle stime per il 2018". E' quanto emerge dalla "Congiuntura Flash" del centro studi di Confindustria, che sottolinea come "l'export sia in espansione principalmente grazie alle vendite extra-area Euro e gli investimenti mostrano un elevato slancio".