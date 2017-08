Confindustria: Pil a +0,3%, ma l'Italia "insegue" la ripresa

L'Italia rimane "ben ancorata alla ripresa mondiale" con il suo Pil in crescita dello 0,3% nel secondo trimestre dopo lo 0,4% del primo, ma resta "in posizione di inseguitrice". Lo afferma il Centro studi Confindustria nella "Congiuntura flash" di luglio, sottolineando che per tale motivo la manovra d'autunno sarà "cruciale" per stare al passo con gli altri Paesi. Bisogna, dicono a Viale dell'Astronomia, puntare su "investimenti e lavoro giovanile".