Confindustria: il Sud Italia riparte, 10mila imprese in più in sei mesi

"La fotografia del Mezzogiorno all'inizio del 2016" di Confindustria e del centro studi Srm (Intesa Sanpaolo) è "quella di una area che torna lentamente alla crescita, in cui i segnali positivi, peraltro ancora insufficienti a colmare in tempi brevi i divari che si sono aperti con la crisi, si affiancano ad elementi di incertezza più o meno significativi". Il terreno perduto tra il 2007 ed il 2014 "è davvero molto ampio".



Un potenziale enorme - Il Sud "ha un potenziale di crescita enorme, ma è la ripresa degli investimenti privati e pubblici a poter fare la differenza tra la ripartenza e il ripiegamento delle prospettive di crescita", avverte il rapporto; "ancora una volta è decisivo il ruolo che può essere svolto dai fondi strutturali"; e "il tempo resta la variabile chiave. Sebbene velate di incertezza, le prospettive economiche restano timidamente positive: se il Sud ne sa approfittare, può trainare la ripartenza dell'intero Paese".



Il boom di nuove imprese - Il numero delle imprese sale di 10mila a 1,7 milioni "anche grazie alla robusta riduzione dei fallimenti in quasi tutte le regioni": un tessuto vitale anche se si conferma caratterizzato da "imprese di piccola e piccolissima dimensione".



Bene le esportazioni - Le esportazioni "fanno registrare un record, anche se non mancano delle ombre. Nel complesso, infatti, rispetto al primo trimestre del 2015, l'export meridionale cresce del 2,5% (a fronte di una sostanziale stazionarietà del dato nazionale). Calano le esportazioni in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre crescono in Abruzzo, Molise e Basilicata".



I dati sull'occupazione - Sul fronte del lavoro "migliora il tasso di occupazione, salito di 0,6 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2015, con oltre 50mila occupati in più, ma la crescita degli occupati a tempo indeterminato sembra frenare nei primi mesi del 2016, anche a causa della riduzione dell'effetto degli sgravi contributivi. Le assunzioni agevolate nei primi cinque mesi si sono ridotte di circa il 57%".



Drammatica l'occupazione femminile - "Resta molto elevata la disoccupazione (superiore al 20%), soprattutto quella giovanile (53,9%) che Confindustria non esita a definire "drammatica", e quella femminile (22,2%). Il dato sulla cassa Integrazione, però, si mantiene sui livelli pre-crisi, già raggiunti nel 2015, a conferma della stabilizzazione dell'economia meridionale".



Il turismo è ancora una locomotiva - "Segnali chiaramente positivi" arrivano dal turismo: sono "in costante incremento" gli arrivi nei porti (150mila crocieristi in più nel solo porto di Napoli) e negli aeroporti (+3,4%), i turisti stranieri sono stati con oltre 500.000 in più nel 2015 e la loro spesa è aumentata di quasi mezzo miliardo di euro "con aumenti equamente distribuiti in tutte le regioni".



Un turismo di qualità - Più 13% per gli introiti di musei, monumenti e aree archeologiche: il dato "conferma che si tratta di un turismo di qualità, in grado di spingere la filiera della cultura, già oggi consistente (14 miliardi di euro di valore aggiunto al Sud e quasi 300 mila occupati)" e di generare altre opportunità che possono far leva su "dotazione e diffusione del patrimonio esistente".