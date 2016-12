Confindustria: "Bene Pil nel 2015"

16:05 - Confindustria prevede una buona "ripartenza" dell'economia nel 2015. Se in Italia infatti la contrazione del Pil nel terzo trimestre è risultata "in linea" con le stime del Centro studi di Viale dell'Astronomia (-0,1%), nel quarto "gli indicatori fin qui disponibili suggeriscono una variazione nulla". E tale risultato costituirebbe appunto una buona base per ricominciare a crescere all'inizio dell'anno, secondo la congiuntura flash di Confindustria.