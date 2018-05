Confesercenti: un miliardo evaso da commercio ambulante abusivo

Il fatturato delle attività abusive del commercio ambulante è stimabile in 1,85 miliardi di euro (16,7% del fatturato complessivo), con un corrispondente mancato gettito fiscale e contributivo valutabile in 967 milioni di euro. Lo rivela un'indagine della Confesercenti. La quota di operatori fuori legge in prossimità dei mercati per intercettare i clienti attratti dalle aree mercatali è stimabile in 15 operatori abusivi ogni 100 regolari .

Il commercio ambulante in Italia - Il commercio ambulante in Italia è un settore che nel 2017 ha coinvolto 191.535 imprese, occupando 217.139 addetti, per un fatturato stimabile di circa 11,1 miliardi di euro. E' quanto risulta dall'indagine di Anva Confesercenti presentata in occasione dell'assembla nazionale dell'associazione.



Più della metà delle imprese, 103mila, il 53,5% del totale, sono straniere. Quasi il 50% delle imprese operano al Sud del Paese, area in cui incidono sul totale per il 4,5% a fronte del citato 3,1% della media nazionale, mentre al Centro Nord l'incidenza scende al 2,5%.