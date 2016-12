Confesercenti: inflazione al palo ma tariffe non scendono, +1,1%

L'inflazione è sostanzialmente al palo (+0,1%) ma le tariffe non accennano a frenare, anzi crescono. Lo rileva uno studio di Confesercenti secondo cui finora, nel 2016, l'aumento è dell'1,1%, determinato dalla corsa di quelle locali (+1,7%) e dall'incremento più contenuto di quelle nazionali (+0,5%). Guardando ai diversi settori si evidenzia in particolare l'impennata delle tariffe postali (+13,2%, dopo il +11,3% del 2015).

Mentre su base locale spiccano il +3,5% dell'acqua potabile, il +4,6% dei servizi sanitari e il +2,7% degli asili nido. A scendere è solo il canone Rai (-11,9%). Allargando il periodo preso in esame dal solo 2016 all'intero triennio 2014-2016, l'aggravio medio delle tariffe per famiglie e micro-piccole imprese è stato del 6,2%; con un picco del +18,4% per quanto riguarda la bolletta idrica, del 12% sui servizi sanitari locali e del 25,4% per le tariffe postali. Notevole anche l'aumento dei rifiuti solidi urbani (+8,7% dal 2014 a oggi).