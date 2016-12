Confesercenti: governo riduca tasse

"Non esiste alternativa efficace alla riduzione dell'imposizione fiscale". Lo ha detto il presidente di Confesercenti Massimo Vivoli, che aggiunge: "Abbiamo chiesto al governo di procedere velocemente all'approvazione dei decreti di attuazione della delega fiscale. Ma da sola non basta, perché mira più a razionalizzare l'esistente che a ridurre il peso delle imposte". "In questo momento, la stragrande maggioranza delle imprese è in ginocchio".