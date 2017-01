Confesercenti: crisi a Natale, si risparmia sui regali

Sul fronte strettamente natalizio, la tredicesima fa ancora la differenza: chi la incassa infatti spenderà in acquisti il 2,6% in più della media di tutti gli italiani. La forbice si amplia nel caso dei giocattoli, scelti dal 52% tra chi potrà contare sulla tredicesima mensilità, contro un generale 48%. Il divario si conferma per l'abbigliamento (56% contro 51%) e per gli elettrodomestici (29% e 26%). E per i profumi si prevede un piccolo boom (42% per chi prende la tredicesima).



Chi comunque farà regali risparmierà soprattutto su quelli per parenti e per amici (18%), a seguire si risparmia sul partner (9%). Ma solo il 5% ridurrà le spese per i regali per i bambini, la stessa percentuale del 2007: la crisi ha modificato lo scenario delle festività degli adulti, ma gli italiani tentano di tenere al riparo la festa per i più piccoli. Si risparmierà anche sui viaggi (15%) e sulle spese o regali per se stessi (16%). Il 4% non farà alcun regalo.



E la crisi accorcia l'albero - L'albero di Natale si è accorciato in media di mezzo metro ed oggi la maggioranza degli abeti acquistati dagli italiani hanno una altezza inferiore al metro e mezzo e in molti casi non superano neanche il metro. Nonostante un calo del 10% degli acquisti rispetto allo scorso anno - sottolinea Coldiretti - sono comunque oltre 4 milioni le famiglie italiane che non rinunciano all'albero vero anche se nel tempo si è rimpicciolito per effetto delle difficolta' economiche che spingono a privilegiare alberi di costo inferiore.