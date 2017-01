Confesercenti:cresce numero di turisti al mare ma le vacanze durano meno

Nel 2007 sono andati in vacanza 33,1 milioni di italiani, il 72% della popolazione tra i 18 ed i 79 anni, e in media hanno speso 934 euro per persona per trascorrere 17 giorni di villeggiatura. Nel 2015 la durata delle ferie è scesa ad 11 giorni.



In particolare, si sono dimezzate le vacanze di durata superiore ad un mese (dall'8 al 4%), mentre sono aumentate le villeggiature da meno di una settimana (dal 32 al 41%). A crescere sono state soprattutto le mini-vacanze ed i weekend.



Quest'anno il 17% dei vacanzieri ha preventivato una spesa intorno ai 250 euro per persona, più del doppio della quota di italiani dal budget minimo registrata nel 2007 (8%). In media, quest'estate i viaggiatori hanno previsto una speda di 840 euro per persona.



Nonostante il recupero sullo scorso anno, nel 2015 è sceso anche il numero di connazionali che ha pianificato una vacanza: quest'estate sono stati 31,8 milioni, 1,3 milioni in meno rispetto a prima della crisi. E se prima della recessione solo una su 3 tra le persone che hanno scelto di trascorrere l'estate in casa lo ha fatto per questioni economiche, ora la percentuale è salita al 51%.