Confcommercio stima Pil 2016 a +1,6% spinto da consumi e investimenti

La Confcommercio prevede una crescita del Pil pari a +1,6% tanto per l'anno in corso, quanto per il 2017. A dare lo slancio sono la crescita dei consumi (+1,4% e +1,7%, rispettivamente) e una dinamica sufficientemente sostenuta degli investimenti fissi lordi (+3,0% e +3,7%). Questi risultati sarebbero il frutto di alcune misure della legge di Stabilità , come il sostegno alle famiglie povere o la detassazione e la decontribuzione dei nuovi assunti.

Le prospettive di breve periodo, si legge nel rapporto sulle economia territoriali presentato in occasione del Forum di Cernobbio, "restano favorevoli, grazie al perdurare di condizioni internazionali ben orientate, sebbene, rispetto a qualche mese fa, siano crescenti i rischi al ribasso di questa previsione".



Le previsioni di una crescita degli investimenti del 3% rispetto al +0,8% del 2015, sottolinea Confcommercio, è un dato "non per nulla ottimistico" e "non c'è nulla di straordinario e nulla di cui rallegrarsi con particolare enfasi per l'eventuale realizzazione di questo quadro macroeconomico". Le perdite subite sul fronte investimenti nel recente passato sono di dimensioni eccezionali (-5% tra il 2008 e il 2014) e una loro modesta ripresa "è del tutto fisiologica".



Per quest'anno i consumi sono visti in aumento dell'1,4% dal +1,1% del 2015: in particolare, nel Nord Ovest si stima una crescita dell'1,7% (come lo scorso anno) con punte del +2% in Lombardia. Il Nord-Est è previsto passare dal +0,5% del 2015 al +1,2%, il Sud da +0,7% a +1,3%.



Con taglio gap strutturali Pil italiano a +16% - L'Italia "liberata da lacci e lacciuoli", ossia dai difetti strutturali (eccessi di burocrazia, illegalità, deficit di accessibilità e capitale umano), avrebbe benefici ingenti. La Confcommercio calcola infatti che la somma in termini di prodotto lordo assumerebbe consistenza stratosferica pari a circa 230 miliardi di euro ai prezzi attuali. Numeri che farebbero segnare al Pil un balzo di oltre il 16%.



Confcommercio evidenzia, comunque che si è "dentro un esercizio di fantasia, seppure ragionevole". Questi aggiustamenti richiederebbero anni di tempo e in alcuni casi costituiscono un limite difficilmente raggiungibile. L'Italia liberata da eccessi e deficit strutturali sarebbe anche meno diseguale e si ridurrebbe significativamente la distanza tra regioni e specialmente tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.