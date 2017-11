Confcommercio: nel 2017 quasi 17.300 euro di spesa pro capite

Nel 2017 la spesa pro capite degli italiani ammonterà a circa 17.300 euro, di cui 7.800 (il 41,5%) destinati ai consumi alimentari, abitativi e di abbigliamento. Lo riferisce Confcommercio, evidenziando un incremento del 5,5% dei costi relativi alla casa rispetto al 1995. In aumento anche la quota di spesa per alberghi e ristoranti (+2,4%). L'esborso reale per la telefonia è cresciuto invece del 240%, passando da 109 euro a 371 euro a persona.