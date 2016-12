Confcommercio, famiglie italiane in ginocchio dopo la crisi: dal 2007 al 2014 raddoppiate quelle povere

Negli anni della crisi le famiglie italiane in condizione di povertà assoluta sono quasi raddoppiate. A lanciare l'allarme è la Confcommercio, che in un'indagine evidenzia come dal 2007 al 2014 l'incremento sia stato del 78,5%, con una incidenza sul totale passata dal 3,5% pre-recessione al 5,7%. Le persone in povertà assoluta hanno superato nel 2014 i 4 milioni, +130% rispetto al 2007, arrivando a sfiorare il 7% della popolazione.