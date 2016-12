Confcommercio: consumi in calo

09:52 - A settembre l'indicatore dei Consumi Confcommercio (Icc) registra un calo dello 0,2% su agosto e dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2013. L'associazione dei commercianti in una nota sottolinea che "si tratta di dinamiche che rispecchiano la fragilità dell'attuale situazione economica in cui, sebbene la fase più negativa sembri superata, gli occasionali spunti di ripresa non riescono a tradursi in un sensibile recupero dei consumi".