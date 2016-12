Confcommercio: 23 mld da spending

La spesa pubblica locale è in eccesso per quasi 23 miliardi. Lo calcola Confcommercio, secondo cui, adeguando spesa e livello dei servizi di tutte le Regioni agli standard elevati della Lombardia, risultano spese ingiustificate per 22,9 miliardi. "E' uno spreco netto di risorse - sostiene l'organizzazione - che può costituire la base per una ragionevole riduzione del carico fiscale".