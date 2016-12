Concorsi P.a., 4mila vincitori risultano non ancora assunti

Nel report si trovano tutti i dettagli, da cui risulta che il totale dei posti banditi per le graduatorie ancora in piedi oggi è pari a 37.551 per un complesso di vincitori già presi di 32.782 (ne rimangono fuori precisamente 4.140). I dati sono confrontabile con i predenti monitoraggi, quello relativo al 2014 e quello che si ferma al 30 aprile 2015 (uscito insieme ai dati aggiornati ad oggi).



L'ultima rilevazione poggia su un osservatorio permanente, che registra un aumento dei numeri: il dossier sul 2014 contava 3 mila vincitori da assumere.



Il controllo sui posti nella P.a. è previsto dal decreto firmato nel 2013 dall'ex ministro della P.a. Gianpiero D'Alia, sulla razionalizzazione della spesa pubblica (un provvedimento di spending review), proprio per fare luce sul personale già reclutato a disposizione dello Stato. Occorre ricordare che la legge di Stabilità 2015, pur bloccando le assunzioni, per favorire il riassorbimento degli esuberi delle Province, salva le chiamate per i vincitori ancora in attesa.