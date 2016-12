Con l'aumento dell'età pensionabile crollano le nuove erogazioni: -34%

Nel primo trimestre del 2016 le nuove pensioni liquidate dall'Inps sono state 95.381 con un calo del 34,5% rispetto allo stesso periodo del 2015 (145.618). L'Istituto ricorda come nell'anno siano scattati sia l'aumento dell'aspettativa di vita (quattro mesi per tutti) sia i nuovi requisiti per le donne (passaggio da 63,9 anni del 2015 a 65,7). Crollano gli assegni sociali (per gli anziani privi di reddito o con redditi bassi), passati da 13.033 a 7.501 (-42,4%).