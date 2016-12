Compravendite immobiliari in crescita nel primo trimestre

Nel primo trimestre del 2016 l’Istat ha registrato un nuovo aumento delle compravendite immobiliari, sia per il comparto abitativo che per quello economico. In generale si tratta, quindi, del quarto trimestre consecutivo in crescita per il settore.

I dati dell’Istituto nazionale di statistica mostrano come le convenzioni notarili per trasferimenti immobiliari a titolo oneroso siano aumentate del 17,9% rispetto al primo trimestre del 2015 arrivando a toccare le 159.932 unità.



Il comparto dell’abitativo e accessori ha registrato 150.015 trasferimenti di proprietà, per un aumento del 18,6% sul medesimo periodo dello scorso anno, mentre i trasferimenti delle unità immobiliari ad uso economico sono stati 9.041, in aumento dell’8%.



Dalle dinamiche territoriali emerge un aumento per tutte le aree del Paese, più marcato nel Nord-Ovest, con un +20,7% e più limitato al Centro, con un +15,8%. Nelle Isole i trasferimenti immobiliari sono aumenti del 16,5% mentre al Sud del 16,3%. Nelle metropolitane l’aumento è stato più consistente che nei piccoli centri: +19,1% contro +16,9%.



Nel primo trimestre, segnalano ancora da via Cesare Balbo, si è verificato anche un nuovo aumento dei mutui e dei finanziamenti. L’Istituto ha, infatti, rilevato una crescita del 29,2% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, a 88.036 convenzioni erogate.



L’aumento maggiore è stato registrato nelle Isole, con un +41,7%, a cui segue il +31,9% del Nord-Ovest , il +30,7% del Sud e il +28,3% del Centro. +33,5% nelle città metropolitane e +26% nei piccoli centri.