Compravendite immobiliari ancora in crescita nel secondo trimestre

Rispetto al primo trimestre le compravendite di unità immobiliari sono aumentate dell’1,5%. Quelle relative al settore residenziale hanno riportato un +1,4%, quelle del comparto economico un +2,4%.



Come spiega l’Istat la crescita rilevata tra primo e secondo trimestre ha interessato tutto il territorio nazionale, ma l’aumento più significativo si è registrato nel meridione dove le compravendite totali sono aumentate del 3,3%. Nella stessa area si è registrato un +3,2% per l’indice delle unità abitative.



Rispetto al secondo trimestre del 2016 le unità compravendite sono aumentate del 2,7%. In questo caso il contributo maggiore è giunto dal comparto residenziale, per il quale l’Istituto nazionale di statistica ha rilevato una crescita delle compravendite del 2,8% a fronte del +2,5% che ha interessato il comparto economico.



Le dinamiche territoriali mostrano come l'aumento annuo abbia interessato tutte le “ripartizioni geografiche per il settore dell'abitativo, con gli incrementi più significativi nel Nord-ovest (+3,8%) e al Centro (+3,3%). Il comparto economico cresce in modo più consistente nel Nord-est e nel Nord-ovest (+5,7% e +3,7%) mentre rimane pressoché stazionario nelle altre aree del Paese”.