Competitività, il Made in Italy traina l'export manifatturiero

Non solo in Europa – si osserva nell'ultimo rapporto I.t.a.l.i.a. - Geografie del nuovo made in Italy di Unioncamere, Fondazione Edison, Fondazione Symbola e Aiccon –, ma prprio “nell'intero mondo occidentale perché per trovare un attivo industriale più alto di quello italiano – che è il quinto in assoluto – bisogna spingersi in Estremo Oriente, cioè in Cina, Giappone e Corea”.

Partendo da qui – al netto delle imprese costrette a chiudere i battenti perché in difficoltà negli anni della crisi economica – ci si accorge di come il Made in Italy sia riuscito a competere e a registrare ottime performance sul piano internazionale. Settori che hanno visto crollare i consumi interni, hanno trovato nuovi sbocchi nei mercati esteri (si pensi al comparto dell'arredo-casa, ricorda il rapporto).

E ancora, nel senso di competitività (saper stare sul mercato nel lungo periodo ed essere in grado di “competere”, appunto, con la concorrenza): la meccanica e l'impiantistica. A conferma di ciò il surplus con l'estero che lo scorso anno è stato di 50,4 miliardi per le macchine e gli apparecchi meccanici e di 7,2 miliardi per quelli elettrici.

In che modo si è manifestato tale andamento? La crisi ha indebolito la domanda interna, contratto i consumi interni. In particolare l'industria manifatturiera italiana ha registrato una flessione del fatturato interno pari al 17,9%, quando in Germania è stata del 2,1% (in Francia, al contrario, si è verificata una crescita del 4,5%).

Sui mercati esteri il trend è stato di segno opposto. In questo caso il nostro paese ha evidenziato una crescita del fatturato del 10,8%, sopra il risultato tedesco (+8,8%) e quello francese (+3%). In soldoni l'Italia risulta essere tra i paesi che meglio hanno fronteggiato la concorrenza di costo della Cina e dei paesi cosiddetti Bric, mantenendo nel 2014 – spiega il rapporto I.t.a.l.i.a. – il 95,8% delle quote di export rispetto al 2010, su livelli simili a quelli del Regno Unito (98,1%) e della Germania (96,9%), sopra la Francia (89,7%) e il Giappone (71,2%), ma inferiore agli Stati Uniti.